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пятница, 21 мая 2021 12:53

Украина проигрывает Кремлю войну против "Северного потока-2" - МИД

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Украина проигрывает Кремлю войну против &quot;Северного потока-2&quot; - МИД
Почему Украина проигрывает в споре о строительстве "Северного потока-2". Фото: Reuters

Риск того, что Украина проигрывает войну против "Северного потока-2", достаточно высок, пишет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Скандал вокруг Нафтогаза и его корпоративного управления уже наделал много вреда. И дело не в фамилиях. Нашим партнерам действительно все равно, кто управляет Нафтогазом, для них важны не фамилии. Для них важны правила, по которым эти фамилии определяются и правила, которых они придерживаются. Соблюдение правил, а не обещания, является залогом того, что союзники держатся вместе", - объяснила в блоге на "Европейской Правде".

Наша основная проблема - российский агрессор и то, что он имеет все шансы победить в затяжной энергетической войне.

"Схема победы реализовывалась не раз за последние 30 лет. Сначала надо устроить споры внутри Украины. Для этого используются все имеющиеся ресурсы: коррупционеры, невежды, агенты и даже амбициозные патриоты".

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Ключевая задача - устроить позиционную войну внутри страны за потоки или должности. Войну, которая всем нашим партнерам будет неприятной, непонятной, даже отвратительной, добавила чиновница.

"Так боролись между собой президенты и премьеры, олигархи и политики много лет. Но настоящим победителем был Кремль, потому что его цель была проста: показать Европе и США, что с Украиной нет смысла разговаривать. А потом устроить ослабленной таким образом государству холодный газовый душ зимой".

Ранее США отказались от санкций против компании-участника "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнинга.

"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.

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Комментарии

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Дата
21
мая

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