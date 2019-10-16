"Украинским морякам не нужна наша земля" - российская журналистка

Российская журналистка Виктория Ивлева 9 месяцев носила передачи украинским пленным морякам в московское СИЗО "Лефортово".

Российская журналистка, волонтер Виктория Ивлева 9 месяцев носила передачи пленным морякам в московский СИЗО "Лефортово".

"Каждому заключенному в месяц разрешено 30 килограммов продуктов, - рассказывает она. - Раз в две недели привозили в квартиру 300 килограммов продуктов. Однажды передавали салат в горшочке." Почему вы написали, что это салат? Это называется зелень ", - сказала приемщица. Пришлось вызвать начальника." Вы написали, что салат в горшочке. Но землю мы не передаем". Ответила:" Сомневаюсь, что украинским морякам нужна русская земля ". Потом узнала, что они передают только листья".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленные моряки вернулись домой: что нужно знать о каждом из них

Говорит, что долгое время в передачи в "Лефортово" нельзя было класть рыбу.

"В мае туда попали два российских чиновника. Наверное, один очень любил ее, потому что вдруг этот продукт включили в список разрешенных. Это должно быть только филе холодного копчения. Моряк Андрей Шевченко был счастлив - очень любит селедку. Ему передавали двойную порцию", - рассказала Ивлева.

Полную версию читайте в материале "Война вытягивает из людей самое отвратительное. Но и самое прекрасное тоже".

Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года, в ближайшее время. Украинская сторона хочет проверить техническое состояние судов и наличие следов от выстрелов. "Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", - отметил министр иностранных дел Вадим Пристайко.