"Украинским морякам не нужна наша земля" - российская журналистка

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1791
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2943
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1404
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4455
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2745
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6147
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
4
5
3
15
5
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3681
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6948
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1566
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 774
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 20:11

"Украинским морякам не нужна наша земля" - российская журналистка

  Комментировать
&quot;Украинским морякам не нужна наша земля&quot; - российская журналистка
Российская журналистка Виктория Ивлева 9 месяцев носила передачи украинским пленным морякам в московское СИЗО "Лефортово".

Российская журналистка, волонтер Виктория Ивлева 9 месяцев носила передачи пленным морякам в московский СИЗО "Лефортово".

"Каждому заключенному в месяц разрешено 30 килограммов продуктов, - рассказывает она. - Раз в две недели привозили в квартиру 300 килограммов продуктов. Однажды передавали салат в горшочке." Почему вы написали, что это салат? Это называется зелень ", - сказала приемщица. Пришлось вызвать начальника." Вы написали, что салат в горшочке. Но землю мы не передаем". Ответила:" Сомневаюсь, что украинским морякам нужна русская земля ". Потом узнала, что они передают только листья".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленные моряки вернулись домой: что нужно знать о каждом из них

Говорит, что долгое время в передачи в "Лефортово" нельзя было класть рыбу.

"В мае туда попали два российских чиновника. Наверное, один очень любил ее, потому что вдруг этот продукт включили в список разрешенных. Это должно быть только филе холодного копчения. Моряк Андрей Шевченко был счастлив - очень любит селедку. Ему передавали двойную порцию", - рассказала Ивлева.

Полную версию читайте в материале "Война вытягивает из людей самое отвратительное. Но и самое прекрасное тоже".

Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года, в ближайшее время. Украинская сторона хочет проверить техническое состояние судов и наличие следов от выстрелов. "Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", - отметил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинским морякам не нужна наша земля" - российская журналистка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Китай испытал ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 84753
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 56926
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 42199
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 19566
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 18351
Политика
Возврат "Укртелекома" в госсобственность вызовет бюджетный кризис – эксперты
Возврат "Укртелекома" в госсобственность вызовет бюджетный кризис – эксперты
Ручной Верховный суд: рассказали, почему Зеленский захотел уменьшить количество судей
Ручной Верховный суд: рассказали, почему Зеленский захотел уменьшить количество судей
 Просмотров: 333
Нардеп Васильковский начал политическую деятельность с забытых обещаний
Нардеп Васильковский начал политическую деятельность с забытых обещаний Просмотров: 180
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера" 2 Просмотров: 522
"Эпоха имитации": Ляпина связала свое увольнение с критикой правительства
"Эпоха имитации": Ляпина связала свое увольнение с критикой правительства 1 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
14
Рейтинг Зеленского резко упал
5
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
Против Луценко открыли дело
Голосов: 12824
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua