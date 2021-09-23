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четверг, 23 сентября 2021 11:44

Украинский пограничник похвастался фото с Бастой, который топтался в оккупированном Крыму

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Сотрудник Государственной пограничной службы Украины выставил фото в Itstagram с российским артистом Василием Вакуленко по прозвищу Баста, который выступал в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в Facebook

Мужчина в форме пограничника позирует с Бастой в аэропорту Борисполь. В Instagram он обозначает себя как "mr.andrew".

 

"При принципиальной антигосударственной позиции команды Зеленского Басте разрешили зарабатывать деньги на украинцах. Но такая позиция, как видим, не только у руководства Украины.

Радуются приезду оккупанта и отдельные пограничники, как этот господин. Он додумался еще и выложить фото с Бастой в публичный доступ.

Максимальное унижения. Пустить в страну того, кто делает ей зло, да еще и выкладывать радостное фото с ним. 8-й год российско-украинской войны", - написал Стерненко.

Фото вызвало острую реакцию пользователей соцсети:

"Так же и в СБУ есть ценители "творчества" василия, поэтому и закрывают глаза на гастроли. Забывая, что культура это мягкая сила"

"А этому малороссу не стыдно позировать с оккупантом. И почему он еще на государственной службе?"

"Есть много вопросов к органам власти"

"Позор таким пограничникам"

В сентябре 2017 года СБУ сообщала Вакуленко о запрете въезда на территорию Украины на три года. Он давал концерты в оккупированном Россией Крыму.

Запрет на въезд, который действовал в отношении этого лица, закончился осенью прошлого года, заявляли пограничники.

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