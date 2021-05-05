В пограничной службе отреагировали на пребывание Басты в Украине

В Киеве заметили ранее запрещенного СБУ рэпера Басту (Василия Вакуленко).
Артист успел опозориться тем, что его охранник напал на жителя столицы после вопроса про оккупированный Крым. В пограничной службе же заявили, что у него сейчас нет запрета на въезд в Украину, передает "Страна".
"Запрет на въезд, который действовал по данному лицу, закончился осенью прошлого года, если я не ошибаюсь. В настоящее время запрета въезда ему в Украину правоохранительными органами не определено", - отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко
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Больше пребывание певца в Украине в службе не комментируют.
Рэп исполнитель Баста (он же Ноггано, N1NT3ND0, а на самом деле - Василий Вакуленко) неоднократно посещал оккупированый Крым. Поэтому в сентябре 2017 Служба безопасности Украины сообщила Вакуленко о запрете въезда на территорию Украины. Тогда запрет наложили на три года. Когда три года со времени запрета прошли, Басту официально исключили из перечня лиц, которым нельзя въезжать на территорию Украины.
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