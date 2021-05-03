Украинские предприятия подали исков против России на $4,5 млрд

Главные иски еще впереди. Фото: pixabay.com

Иски украинских предприятий, которые потеряли собственность и прибыль вследствие агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, представленные в более 12 коммерческих арбитражей. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает "Укрінформ"

"Наши исковые претензии исчисляются более 4,5 миллиарда долларов.

И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, обращаться в арбитраже и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", - сказал Енин.

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Процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

"Если говорить о коммерческом арбитраже, у нас их более 12. По троих из них как минимум есть уже первые положительные решения. Это совокупно где примерно 250 миллионов долларов", - рассказал замминистра.

Главные иски еще впереди: "Нафтогаз успешно прошел юрисдикционную фазу".

Рано или поздно решение по международными исками утяжелит ситуацию для Российской Федерации, "которая окажется в абсолютной изоляции, вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета за проигранными исками".

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.