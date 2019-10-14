Украинская спецслужба нуждается в реанимации - экс-сотрудник СБУ

Юрий Михальчишин: "В СБУ раздутая численность. Там работают 27 тысяч сотрудников". Фото: Ярослав ТЫМЧИШИН

Украинская спецслужба нуждается в срочной даже не реорганизации, а реанимации.

Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал 36-летний Юрий Михальчишин, политолог, нацгвардеец. В 2014-2016 году работал в Службе безопасности Украины.

"В СБУ раздута численность. Там работают 27 тысяч сотрудников – это больше, чем спецслужбы Объединенного Королевства, Франции и ФРГ вместе взятые. В Германии с населением более 80 миллионов Служба защиты конституции противостоит угрозам исламского фундаментализма, левого и правого терроризма - 3,5 тысячи сотрудников", - говорит Михальчишин.

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По его мнению, деятельность нового руководителя СБУ Ивана Баканова могла бы быть важной, чтобы начать изменения. Выполнив эту миссию, он мог бы считать свой вклад в развитие государственной безопасности вполне весомым.

"Некоторые назначения считаю успешными. Первым заместителем председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал генерал-майор Руслан Баранецкий. Он активно проявил себя в начале войны. Заместителем председателя стал еще один профессиональный офицер, генерал-майор Анатолий Дублик, - говорит Михальчишин.

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Беседу с Юрием Михальчишиным читайте в журнале "Країна" 17 октября.

Служба безопасности Украины представила концепт новой редакции закона об СБУ. Глава ведомства Иван Баканов приоритетом назвал приближение службы к лучшим моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО. В частности: отказ от несвойственных функций; расширение контрразведывательной вектора; сокращение и перезагрузки кадрового состава; деполитизацию руководящей вертикали СБУ и назначения председателя на срок, который не совпадает со сроком каденции президента; систему демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы.