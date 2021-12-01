"Украинская мечта" – Зеленский объявил новую кредитную программу

Экономическую ситуацию стабилизировали, сказал президент. Фото: @NationalBankOfUkraine

В Украине запускают программу "Украинская мечта", согласно которой граждане могут брать кредит под 5% в гривне для приобретения недвижимости.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в среду, сообщает Gazeta.ua

"Мы стабилизировали экономическую ситуацию. В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости. Превысит 190 миллиардов долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах", – заявил Зеленский.

По словам президента, золотовалютные резервы выросли и составляют $30 млрд.

"Это является самым высоким показателем с 2013 года", - заявил.

"Впервые ставка кредитов опустилась ниже 10%", – продолжил Зеленский и упомянул о программе "Доступные кредиты".

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"Вскоре запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый честно уплачивающий налоги гражданин сможет получить кредит с заставкой 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и образование или смены профессии", - сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что на следующий год полностью закроют очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины.

"Сразу после ветеранов начинаем такой же процесс для всех военнослужащих", - пообещал.