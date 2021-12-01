Зеленский в Раде сказал о "кулуарных договорнячках" и намекнул на Ахметова

Зеленскому постоянно аплодировала фракция "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон – один для всех, а политики должны работать на 100% для граждан.

Об этом он заявил в обращении в парламент в среду, 1 декабря, сообщает Gazeta.ua

"Ровно 30 лет назад, 1 декабря, 91-го года состоялся всеукраинский референдум про независимость Украины, которую поддержало абсолютное большинство граждан Украины из всех регионов, включая наш Донбасс и Крым", - сказал Зеленский. Аплодисменты в зале.

"30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы восстановили, провозгласили, выбрали, обрели независимую Украину, но так и не начали строить независимость. Независимую от чужого влияния, чужих интересов. Где закон один для всех и закон решает все.

А не один решает все и для всех это закон. Где Конституция - это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок.

Где политики работают на 100% граждан, а не на 20% ВВП одного гражданина", - заявил президент, намекая на олигарха Рината Ахметова.

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