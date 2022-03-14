Украинофоба Соловьева объявят в международный розыск

Соловьев - член партии Путина "Единая Россия".

Российского пропагандиста, украинофоба Владимира Соловьева объявят в международный розыск.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

14 марта Лычаковский районный суд города Львова удовлетворил ходатайство следователя ДБР и избрал Соловьеву меру пресечения - содержание под стражей.

Перед этим ему сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжелым последствиям - гибели людей.

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Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призвал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения.

Следователи собрали необходимый пакет документов для объявления Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен к зарубежным коллегам.

Дополняется.