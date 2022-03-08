Заблокировали оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева

Каналы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Soloviev LIVE" на YouTube заблокировали.
Об этом сообщает Белсат TV.
Другого YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева больше нет: "Вечер с Владимиром Соловьевым" заблокировали после "Soloviev LIVE".
❌Канал "Вечер с Владимиром Соловьевым" на YouTube заблакавалі— Белсат TV (@Belsat_TV) March 7, 2022
Яшчэ адзін YouTube-канал расейскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва больш не існуе: услед за "Соловьев LIVE" быў заблакаваны "Вечер с Владимиром Соловьевым".#Украіна2022
Крыніца: youtube pic.twitter.com/dmI4GecmYS
В феврале 2021 года социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева.
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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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