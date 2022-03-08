Заблокировали оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева

Каналы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Soloviev LIVE" на YouTube заблокировали.

Об этом сообщает Белсат TV.

Другого YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева больше нет: "Вечер с Владимиром Соловьевым" заблокировали после "Soloviev LIVE".

❌Канал "Вечер с Владимиром Соловьевым" на YouTube заблакавалі Яшчэ адзін YouTube-канал расейскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва больш не існуе: услед за "Соловьев LIVE" быў заблакаваны "Вечер с Владимиром Соловьевым". #Украіна2022 Крыніца: youtube pic.twitter.com/dmI4GecmYS

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.