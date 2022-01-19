"Украине нужно национальное единство, а не охота на ведьм" - французский философ о деле Порошенко

Французский писатель, философ и политический журналист Бернар-Анри Леви осудил дело против пятого президента Петра Порошенко.

Он считает это "охотой на ведьм". И не понимает "кафкианские" обвинения против Порошенко. Об этом Леви написал в Twitter.

Я мало понимаю "кафкианские" обвинения против Порошенко. Я являюсь свидетелем создания им новой армии Украины; его статуса настоящего государственного деятеля, когда он имеет дело с лидерами Европы. Его сильное сопротивление против Путина. Украине нужно национальное единство, а не охота на ведьм", – пишет Леви.

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Бернар-Анри Леви напомнил о поездке с Порошенко в Краматорск Донецкой области в феврале 2015 года после страшного обстрела города российским "Смерчам". И опубликовал соответствующее фото.

Автор: twitter.com/bhl Французский писатель, философ и политический журналист Бернар-Анри Леви напомнил о поездке с Петром Порошенко в Краматорск Донецкой области в феврале 2015 года после страшного обстрела города российскими «Смерчами»

Леви призвал Украину перед угрозой широкомасштабного вторжения Владимира Путина объединиться, а не раскалывать общество политическими репрессиями против оппозиции.

"Февраль 2015. Мы в Краматорске, Донецкая область. Россияне только что обстреляли ракетами "Смерч" и убили 45 человек. Верховный главнокомандующий Порошенко направился на линию фронта. Как этот человек может быть виноват в государственной измене? Как в это может верить судья Соколов? Украина перед лицом войны и Путина нуждается в единстве", - пишет Бернар-Анри Леви.

Как известно, после поездки в Краматорск Бернар-Анри Леви, шокирован увиденным, призвал мировое сообщество открыть глаза на ужасные преступления террористов на Востоке Украины.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. 19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Прокуратура просила арест с возможностью внести залог в 1 млрд. грн.