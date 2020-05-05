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вторник, 05 мая 2020 14:39

Украинцы высказались по поводу парада Победы в Москве

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Украинцы высказались по поводу парада Победы в Москве
Украинцы против участия политиков в московском параде Победы. Фото: reuters.com

Более 60% жителей Украины не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях ко Дню Победы в Москве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, "День Победы и его место в исторической памяти украинцев: как государство будет отмечать годовщину победы над нацизмом?"

Идею участия украинских политиков в московском параде не поддерживают более 60% респондентов по всей стране (50% совсем не поддерживают, 11,1% – скорее не поддерживают), поддерживают 20% (10,4% полностью поддерживают такую ​​идею и 10,2 – скорее поддерживают).

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Позиция осуждения такого шага преобладает во всех регионах Украины: на западе – 72,3%, в центре – 65%, на юге – 50,6% и на востоке – 48,9%.

При этом на юге и востоке около трети респондентов (29,4% и 28,9%) готовы поддержать такую ​​идею.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, среди населения в возрасте 18 лет и старше.

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