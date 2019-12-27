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пятница, 27 декабря 2019 11:39

Украинцы смогут решать споры без суда - правительство

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Украинцы смогут решать споры без суда - правительство
Правительство одобрило законопроект относительно суда.

Споры и конфликты можно решить вне суда. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство одобрило законопроект "О медиации".

Он предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника - медиатора.

Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего", - сообщил Гончарук из заседания правительства.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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Дата
27
декабря

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