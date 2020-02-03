Украинцы пожертвовали политикам 4 млрд гривен

За последние 2 года около 20 тыс. украинцев официально профинансировали политиков на более чем 4 млрд грн. Средний взнос - 121 тыс. грн, или почти $5 тыс.

Данные финансовых отчетов партий и кандидатов за 2018-й и 3 квартала 201-го опубликовало движение "Чесно"

Для сравнения, средний вклад в кампанию по переизбранию президента США Дональда Трампа в прошлом году составил 176$ (около 4400 грн).

По закону, украинские партии могут финансировать юридические лица (бизнес или общественные организации) и физические лица (обычные граждане). Подсчеты показывают, что последние делают это чаще.

В течение последних двух лет физлица подарили 2,4 млрд грн партиям и кандидатам на президентских выборах. Еще около 509 млн отдали 281 предприятие и общественная организация. Около половины миллиарда гривен также поступило на избирательные фонды кандидатов в народные депутаты.

"То есть партии и кандидаты в президенты собрали около 4 миллиардов гривен - эта сумма равна годовому бюджету, например, Винница", - говорят в "Чесно".

Больше всего средств от физических лиц - 564 млн - получила ВО "Батькивщина".

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Парламентские партии получили из бюджета полное возмещение расходов на избирательную кампанию. Центральная избирательная комиссия в январе перечислила им 467 млн грн.