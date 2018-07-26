Украинцы ответственнее покупают кроссовки, чем выбирают депутатов - эксперт

Украинцы остались безответственными и продажными. Фото: 6262.com.ua

Политическая ситуация в Украине напрямую зависит от избирателей, за килограмм гречки приводят к власти представителей олигархов.

Об этом сказал политолог Валентин Гладких в эфире "112 Украина".

"Если сравнить: данные о выполнении обещаний или килограмм гречки для избирателя, боюсь, что килограмм гречки перевесит тонну невыполненных обещаний. Это огромная проблема украинского общества, политической и правовой культуры граждан. С этим надо работать. Чтобы люди понимали: когда они идут на избирательные участки - они выбирают будущее свое и своих потомков. Нельзя относиться к этому процессу безответственно. К сожалению, наши люди более ответственно относятся к приобретению нового мобильного телефона или новых кроссовок - изучают их параметры, где купить, где лучше гарантия. А когда выбирают депутата, то либо вообще игнорируют этот процесс, или выбирают какое-то чудовище, которое поставило скамейки и раздало по килограмму гречки", - констатировал Гладких.

Он возразил, что после Революции достоинства украинцы изменились.

"Украинцы остались абсолютно инфантильными, продажными и безответственными. И нынешняя Верховная Рада это доказывает. Люди и дальше не отслеживают последствия своего выбора... Люди не понимают: кто платит, тот и заказывает музыку. Вы не объединяетесь, не создаете политические партии, не идете в политику отстаивать свои интересы. А другие тратят миллионы долларов, чтобы обеспечить свои интересы и тех, кто им эти миллионы дал", - подчеркнул эксперт.

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Следующие выборы президента должны состояться 31 марта 2019-го, парламента - в октябре того же года.