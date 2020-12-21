Украинцы назвали самые негативные события года

Российская агрессия против Украины, эпидемия коронавируса и повышение цен на товары, тарифы являются наиболее негативными событиями 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 5 до 13 декабря.

Едва ли не единственным позитивным событием украинцы назвали строительство автодорог в рамках "Большого строительства". Только 5% считают строительство дорог негативом.

Событием, которое повлияло на жизнь абсолютного большинства людей в 2020 году, стала эпидемия коронавируса. "Событием года" эпидемию назвали 43% украинцев.

2020-ый и запомнится годом плохих событий, пишут социологи. И напоминают: в прошлом году главное событие года - в основном это были парламентские и президентские выборы - считали положительным 58%.

Социологи опросили 2004 респондентов методом личного интервью face-to-face во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность опроса не превышает 3,3%.

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21 декабря в районе Горловки оккупанты ранили 2 украинских воинов. 7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.