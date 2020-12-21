Оккупанты ранили двух украинских воинов

Наблюдательная группа украинской стороны также подготовила и направила ноту на СММ ОБСЕ. Фото: "УНИАН"

21 декабря около 08:00 в районе временно оккупированной Горловки в результате обстрела были ранены 2 военнослужащих ВСУ.

Раненым оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное, сообщила украинская делегация для участия в ТКГ.

"Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: ввела "режим тишины" и выдвинула требование о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Наблюдательная группа украинской стороны также подготовила и направила ноту на СММ ОБСЕ.

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СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины, из которых 232 произошли в Донецкой области.