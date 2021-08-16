Украинцев забрали из Кабула - Кулеба

В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам, заявил Кулеба. Фото: Getty Images

Украинский самолет, находившийся в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим.

В случае дальнейших обращений сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - заявил глава МИД.

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15 августа боевики "Талибан" объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.