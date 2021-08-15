"Талибан" объявил о контроле над Афганистаном

Боевики "Талибан" объявили о контроле над всей территорией Афганистана.
Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabia.
"Боевые действия в столице страны не ведутся, движение установил контроль над всем Афганистаном", - говорится в сообщении "Талибана".
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Утром 15 августа талибы вошли в столицу страны Кабул. Начались столкновения между талибами и правительственными силами Афганистана.
Президент Афганистана заявил, что в ближайшие часы сложит с себя полномочия.
В МВД страны заявили, что власть передадут мирным путем - через формирование общего с талибами переходного правительства.
Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула и пообещала направить дополнительные войска в столицу, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта. Об эвакуации своих дипломатов сообщили также Италия, Чехия и Великобритания.
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