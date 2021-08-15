"Талибан" объявил о контроле над Афганистаном

Правительственные силы на улицах Кабула. Фото: Reuters

Боевики "Талибан" объявили о контроле над всей территорией Афганистана.

Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabia.

"Боевые действия в столице страны не ведутся, движение установил контроль над всем Афганистаном", - говорится в сообщении "Талибана".

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Утром 15 августа талибы вошли в столицу страны Кабул. Начались столкновения между талибами и правительственными силами Афганистана.

Президент Афганистана заявил, что в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

В МВД страны заявили, что власть передадут мирным путем - через формирование общего с талибами переходного правительства.

Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула и пообещала направить дополнительные войска в столицу, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта. Об эвакуации своих дипломатов сообщили также Италия, Чехия и Великобритания.