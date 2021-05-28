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пятница, 28 мая 2021 10:32

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов

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Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов
Белорусские самолеты не смогут пролетать транзитом. Фото: pixabay.com

Кабинет министров поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины. Об этом сообщают ряд СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

"Запрет вступит в силу в полночь 29 мая.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 28 мая", - пишет "Суспільне"

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Теперь белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Правительство также поручило министерствам инфраструктуры и иностранных дел, а также Украэроруху сообщить о решении Беларусь.

"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и Украэроруха установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь", - цитирует источник в Кабмине "Інтерфакс-Україна"

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.

После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить остановку авиасообщения с Беларусью. 26 мая Украина закрыла авиасообщение с соседней страной.

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