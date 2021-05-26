Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Запрет в действии

Самолет Ryanair с оппозиционным активистом на борту заставили сесть в Минске. Фото: people.onliner.by

Сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются. Ограничение на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича, пишет РБК-Украина.

Кабмин вводит запрет на авиационное сообщение с Республикой Беларусь с 00:00 26 мая. Это касается любых видов полетов между пунктами назначения на территории Украины и Беларуси авиакомпаниями обеих стран.

Также запрещено осуществление полетов в белорусском воздушном пространстве украинскими авиакомпаниями.

На летний сезон 2021 были запланированы ежедневные полеты между Минском и 5-ю городами Украины.

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После введения запрета с 26 мая не будут осуществляться плановые рейсы "Мотор Сич" Запорожье - Минск.

Также отменяются рейсы "Белавиа": Минск - Киев; Минск - Одесса; Минск - Харьков; Минск - Львов.

Ранее между странами выполнялось 65 авиаперелетов в неделю.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что поддерживает решение правительства о закрытии авиасообщения, поэтому регулярные рейсы компании в Вильнюс и чартеры в Финляндию (Хельсинки, Вааса) будут направляться в облет территории Беларуси. Это повлечет увеличение продолжительности полета на 40 минут, однако стоимость билетов авиакомпания повышать не планирует.

Закрытие авиасообщения с Беларусью квалифицировано в Украине как форс-мажор, в связи с чем компенсация стоимости билетов не предусмотрена.

Перевозчик обязан предупредить пассажиров об отмене рейсов не позднее, чем за 3 часа до начала регистрации.

Украинцам, которые хотят вернуться из Беларуси, в ГП "Украэрорух" рекомендуют обратиться в дипломатические представительства Украины на территории Беларуси.

При возникновении сложностей следует оставить заявку в контактном центре Министерства иностранных дел. Граждане Украину также могут покинуть Беларусь через сухопутную границу.

По решению саммита Совета Европы от 24 мая, авиаперевозчикам было рекомендовано отменить полеты в белорусском воздушном пространстве. Окончательное решение о санкциях еще не вступило в силу, однако на данный момент маршруты рейсов изменили: AirBaltic (Латвия), Wizz Air (Венгрия), Austrian Airlines (Австрия), Air France (Франция), KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), LOT (Польша), Singapore Airlines (Сингапур), Finnair (Финляндия), Iberia (Испания). Прямые рейсы в Беларусь и над ее воздушным пространством продолжают осуществлять Turkish Airlines, Ryanair, российские, китайские, южнокорейские авиакомпании.