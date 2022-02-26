Украина закрывает границы с РФ и Белоруссией

Украина временно закрывает пункты пропуска через госграницу с РФ и Беларусью.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в субботу, сообщает Gazeta.ua.
"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью", - заявил премьер.
Очень важный момент – граждане Украины, которые находятся на данный момент на территории двух стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно, сказал глава правительства.
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"И мы конечно же призываем возвращаться домой. Докажите, что вы на стороне света", - сказал Шмыгаль.
В ноябре петиция Сергея Стерненко об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора РФ набрала необходимые 25 тыс. голосов поддержки.
Президент Владимир Зеленский передавал петицию в правительство, СНБО и СБУ.
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