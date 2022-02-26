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суббота, 26 февраля 2022 21:37

Украина закрывает границы с РФ и Белоруссией

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Украина закрывает границы с РФ и Белоруссией
Решение принял Кабинет Министров. Фото: ДПСУ

Украина временно закрывает пункты пропуска через госграницу с РФ и Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в субботу, сообщает Gazeta.ua.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью", - заявил премьер.

Очень важный момент – граждане Украины, которые находятся на данный момент на территории двух стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно, сказал глава правительства.

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"И мы конечно же призываем возвращаться домой. Докажите, что вы на стороне света", - сказал Шмыгаль.

В ноябре петиция Сергея Стерненко об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора РФ набрала необходимые 25 тыс. голосов поддержки.

Президент Владимир Зеленский передавал петицию в правительство, СНБО и СБУ.

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