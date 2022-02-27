Украина уже победила - Кулеба

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Украина уже одержала победу.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Я думаю, факт, что Россия готова проводить переговоры без каких-либо предварительных условий, без каких-либо ультиматумов, без каких-либо требований, направленных Украине, уже победа для Украины", - заявил глава МИД.

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Сегодня белорусский диктатор Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета". РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.