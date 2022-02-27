Лукашенко договорился с Зеленским. Переговоры с РФ проведут на границе

Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, сообщает Офис президента Украины.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

По информации издания ZN.UA, украинскую сторону на них будет представлять Николай Точицкий.

"Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины. Один из ведущих наших дипломатов. Наш бывший глава миссии в ЕС", - пишет издание.

Украина четвертый день с 24 февраля отражает полномасштабное российское вторжение. Вооруженные силы Украины наносят противнику серьезные потери. Александр Лукашенко выступает на стороне РФ.