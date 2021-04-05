Украина проведет переговоры с Францией и Германией

Консультации с партнерами происходят еженедельно. Фото: Reuters

Консультации в "нормандском формате" продолжаются, скоро состоятся переговоры Украины, Германии и Франции. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Консультации с нашими партнерами по "нормандскому формату" происходят еженедельно, по нескольку раз в неделю.

На прошлой неделе я дважды или трижды беседовал с представителями Франции, Германии. Думаю, что видеоконференция или переговоры 3 стран - Германии, Франции и Украины - состоятся скоро", - цитирует Ермака "Укрінформ".

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"Мы должны прекратить войну, должны вернуть все наши земли и всех наших людей", - сказал руководитель ОП.

26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих. В течение прошлого месяца погибли 10 украинских военных. В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.