Украина проигнорирует наблюдателей из России и СНГ на президентских выборах

Украина не будет приглашать наблюдателей СНГ на выборах президента. Фото: ZIK

Украина не будет приглашать на выборы президента наблюдателей из исполкома Содружества независимых государств.

Об этом сообщил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Мы получили официальное сообщение от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за президентскими выборами. Поэтому вряд ли мы поедем туда".

Одновременно в исполкоме СНГ надеются получить приглашение ближе к выборам.

"Хотя, когда будет определена дата выборов президента накануне, может, мы и получим такое приглашение".

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Следующие выборы президента состоятся 31 марта 2019-го. О желании участвовать в кампании уже объявили 28 кандидатов.