Украина проигнорирует наблюдателей из России и СНГ на президентских выборах

Украина не будет приглашать на выборы президента наблюдателей из исполкома Содружества независимых государств.
Об этом сообщил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Мы получили официальное сообщение от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за президентскими выборами. Поэтому вряд ли мы поедем туда".
Одновременно в исполкоме СНГ надеются получить приглашение ближе к выборам.
"Хотя, когда будет определена дата выборов президента накануне, может, мы и получим такое приглашение".
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Следующие выборы президента состоятся 31 марта 2019-го. О желании участвовать в кампании уже объявили 28 кандидатов.
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