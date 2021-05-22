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суббота, 22 мая 2021 09:39

Украина продлила санкции против России

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Украина продлила санкции против России
На три года продлили санкции против российских IT-компаний "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Киви". Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении срока действия санкций против 674 физических и 138 юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины.

В том числе ряда российских телеканалов и IT-компаний. Текст указа и два соответствующих списка опубликовали в пятницу, 21 мая, на сайте президента.

Бессрочные санкции распространяются на Сергея Аксенова, который возглавляет оккупационную администрацию РФ, что осуществляет управление временно оккупированной территорией Украины в АР Крым, руководителей ОРДЛО Дениса Пушиліна и Леонида Пасечника. Кроме граждан РФ, в санкционном списке есть граждане других стран, в частности, Грузии, Беларуси, Греции, Молдовы, Украины.

Среди юридических лиц в списке санкций оказались российские телеканалы НТВ, "Первый канал", "Звезда", ВГТРК, ТНТ, Рен-ТВ, информационное агентство "Россия сегодня", газета "Московский комсомолец", а также несколько СМИ из аннексированного РФ Крыма. Санкции против них продлили на три года. Также на три года продлили санкции против российских IT-компаний "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Киви" и других.

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В Кремле уже отреагировали на новые санкции Украины против российских граждан и компаний, которые 21 мая одобрил президент Владимир Зеленский.

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Дата
22
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