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суббота, 22 мая 2021 03:40

У Путина отреагировали на санкции Украины против россиян

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У Путина отреагировали на санкции Украины против россиян
Песков прокомментировал санкции, подписанные Зеленским. Фото: ©twitter.com

В Кремле отреагировали на новые санкции Украины против российских граждан и компаний, которые накануне одобрил президент Владимир Зеленский.

"Такая практика, по-видимому, не в плоскости подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского", - сказал представитель российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении срока действия санкций против 674 физических и 138 юридических лиц, связанных с агрессией Российской Федерации против Украины.

В санкционном списке 674 физические лица. Среди них - Сергей Аксенов (возглавляет оккупационную администрацию РФ, осуществляющую управление временно оккупированной территорией Украины в АР Крым), Денис Пушилин (возглавляет оккупационную администрацию РФ, осуществляющую управление временно оккупированной территорией Украины в Донецкой области), Леонид Пасичник (возглавляет оккупационную администрацию РФ , осуществляющую управление временно оккупированной территорией Украины в Луганской области). Кроме граждан РФ, в санкционном списке есть граждане других стран, в частности, Грузии, Беларуси, Греции, Молдовы, Украины.

Кроме того, в санкционном списке - 138 юридических лиц. Это российские телеканалы (НТВ, "Первый канал", ВГТРК, "Звезда", ТНТ, Рен-ТВ и другие), ряд российских средств массовой информации, финансовые учреждения и компании и тому подобное.

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