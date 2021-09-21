 
Ексклюзивы
1/5
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 54
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 288
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 360
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 567
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1332
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1638
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29610
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1755
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3681
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Фото
Все фото
7
4
3
18
8
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Видео
Все видео
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 567
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2520
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1170
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 756
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1647
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 252
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
вторник, 21 сентября 2021 20:33

Украина получила инновационные ковид-лекарства
4

  Комментировать

В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса.

Препараты направили в регионы, сообщает Министерство здравоохранения.

"20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимаба (Etesevimab) уже в Украине", - говорится в сообщении.

Лекарства доставили при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи согласовали во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ивано-Франковске педагогам пообещали за вакцинацию 1 млн грн

В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса. Фото: Минздрав
В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса. Фото: Минздрав
В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса. Фото: Минздрав
В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса. Фото: Минздрав

"Эти лекарства действуют непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных коронавирусом и предотвращают возникновение осложнений", - рассказали в ведомстве.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5159 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество случаев зарегистрировали во Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина получила инновационные ковид-лекарства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

Расчеты экономиста с украинского городка использовало правительство США

Забывчивость и дезориентация: какие симптомы указывают на болезнь Альцгеймера

Оперный театр построили на месте реки

Самое читаемое
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 9999
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 7677
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5193
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 4545
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 4230
Политика
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 126
"Слуги народа" из Киевсовета и чиновники КГГА пытаются устранить неудобного ректора - СМИ
"Слуги народа" из Киевсовета и чиновники КГГА пытаются устранить неудобного ректора - СМИ Просмотров: 81
Взятка 2 тыс. грн и семь лет тюрьмы: ВАКС вынес приговор судье
Взятка 2 тыс. грн и семь лет тюрьмы: ВАКС вынес приговор судье Просмотров: 180
"Зеленскому понадобится козел отпущения. И им будет Шмыгаль" - политолог
"Зеленскому понадобится козел отпущения. И им будет Шмыгаль" - политолог
 Просмотров: 135
Дела Майдана: суд отпустил экс-руководителя львовского "Беркута"
Дела Майдана: суд отпустил экс-руководителя львовского "Беркута" Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
3
В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу
3
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
2
На заводе Kia людей заменили роботы
Голосов: 8322
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть