Украина получила инновационные ковид-лекарства

В Украину доставили инновационные лекарства от коронавируса.

Препараты направили в регионы, сообщает Министерство здравоохранения.

"20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимаба (Etesevimab) уже в Украине", - говорится в сообщении.

Лекарства доставили при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи согласовали во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

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"Эти лекарства действуют непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных коронавирусом и предотвращают возникновение осложнений", - рассказали в ведомстве.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5159 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество случаев зарегистрировали во Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и Киеве.