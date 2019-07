Украина получила чрезвычайное шанс изменить ситуацию - The Washington Post

"Украина получила чрезвычайный шанс изменить ситуацию" - статья с таким названием под авторством редакционного совета вышла в американской газете The Washington Post.

"Украинская политическая элита неоднократно теряла шанс стабилизировать страну и обеспечить независимость от России", - пишет издание.

21 июля избиратели заменили более 60% состава парламента, отправив на обочину партии, которые управляли страной в прошлом, а партия президента-новичка Владимира Зеленского впервые за всю историю независимой Украины получила абсолютное большинство в парламенте, пишут авторы статьи.

"Вашингтон пост" указывает на позитивные сигналы, которые уже прислал президент Зеленский: он уже попросил парламент отменить депутатскую неприкосновенность, позволить преследования официальных лиц за взяточничество и одобрить назначение нового генерального прокурора.

