Украина ожидает "исторический" визит Зеленского в США

В ближайшее время объявят дату поездки Зеленского в США. Фото: 5.ua

В ближайшее время объявят дату поездки президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Кроме того, новый визит украинского лидера называют "историческим".

"Дат прежнему нет. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что у них закончатся все внутренние процедуры, связанные с импичментом, и в ближайшее время мы должны получить даты визита. Это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", - отметил помощник главы государства Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

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Ермак говорит, что визит Помпео стал еще одним шагом, который свидетельствует о выходе украинского-американских отношений на новый уровень:

"Были обсуждены ряд моментов, связанных с вопросами безопасности, энергетики. Это был еще один шаг, который показывает, что украинские-американские отношения выходят на новый уровень".

Владимир Зеленский должен обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить для Украины статус основного союзника Соединенных Штатов до Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая начнется 14 февраля. Gazeta.ua публикует обращение дипломатов, ученых, военных к президенту Украины.