Безопасность Украины прежде всего: Зеленского призвали просить у Трампа статус основного союзника США

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский должен обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить для Украины статус основного союзника Соединенных Штатов до Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая начнется 14 февраля.

Gazeta.ua публикует обращение дипломатов, ученых, военных к президенту Украины.

Безопасность Украины прежде всего

Граждане Украины обеспокоены новым нарастанием угрозы нашей стране из-за агрессивных заявлений президента России относительно ее территорий, активизации действий вражеских военных формирований на Донбассе.

14 февраля 2020 года начнется Мюнхенская конференция по безопасности. Очевидно, что на ней не будет обделена вниманием и российско-украинская война.

С 2014 года Украина является одной из трех стран-кандидатов на получение статуса основного союзника США, на который также претендуют Грузия и Молдова, в свое время, как и Украина, ставшие жертвами агрессии и так же временно потерявшие части своих территорий. Несомненно, статус основного союзника усилит позиции Украины в ее намерении вступить в НАТО, а вместе с тем утвердит вес украинского государства на международной арене. Предоставление такого статуса было бы логичным шагом со стороны США как государства-гаранта в соответствии с Будапештским меморандумом.

Именно сейчас - перед Мюнхенским форумом - крайне необходимо обращение президента Украины к государственному руководству США о получении Украиной специального статуса основного союзника США.

Украина должна присоединиться к тем 18 странам, которые не являются членами НАТО, но имеют этот статус. 1 августа 2019 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предоставил такой статус Бразилии.

Государственный секретарь США Майк Помпео, находясь с визитом в Украине, заявил, что США никогда не признают аннексии Крымского полуострова Россией. Это дает возможность президенту Украины существенно усилить переговорные позиции нашего государства.

На днях будет ш6 лет с начала войны, которую Российская Федерация начала против Украины. Дату 20 февраля 2014 года Верховная Рада определила как день вторжения российских войск в Украину, и именно от этой даты ведется отсчет временной оккупации Крыма.

Эта война, как и Вторая мировая, продолжается уже 6 лет. В ней уже погибли более 13 тыс. человек, из них четверть - гражданских, более 30 тыс. - ранены. По данным пресс-центра ООС, только в первый месяц 2020 года на Донбассе погибли 11 военнослужащих ВСУ, 33 получили ранения.

Сейчас настало время для кардинального усиления позиций Украины на международной арене и укрепления ее безопасности. Президент Украины должен сделать этот решительный шаг!

Костюк Петр, полковник запаса, председатель Львовской областной организации Союза офицеров Украины

Романчук Олег, доктор философии, шеф-редактор журнала "Универсум", писатель, публицист

Зинченко Арсен, доктор исторических наук, профессор, народный депутат Украины ВР 1-го созыва

Горелик Виталий, предприниматель, дипл. инженер

Борщевский Сергей, Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины, член Правления Национального союза писателей Украины

Олег Бай, Чрезвычайный и Полномочный Посланник

Базилевский Борис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Бессмертный Роман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Белоус Вячеслав, народный депутат Украины 2-го созыва

Горынь Богдан, писатель, народный депутат Украины I-II созывов

Огрызко Владимир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Министр иностранных дел Украины (2007-2009)

Сергийчук Владимир, доктор исторических наук, профессор

Скипальский Александр, генерал-лейтенант, начальник ГУР МО Украины (1992-1997), дважды заместитель председателя СБУ (1997-98, 2006-2007), один из создателей Союза офицеров Украины, почетный председатель Объединения ветеранов разведки Украины

Стриха Максим, доктор физико-математических наук, профессор, президент Ассоциации украинских писателей

Турянский Игорь, Чрезвычайный и Полномочный Посол, ветеран дипломатической службы Украины, член Национального союза журналистов Украины

Чорногуз Олег, писатель-романист, сатирик, публицист, заслуженный деятель искусств Украины

Щербак Юрий, писатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Ющук Иван, профессор Киевского международного университета, заслуженный деятель науки и техники Украины

Якимович Богдан, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры Украины, профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко