Украина, ОБСЕ и "нормандская четверка" будут искать новый формат переговоров по Донбассу

Украина проведет консультации с ОБСЕ и "нормандской четверкой", чтобы определять дальнейший формат переговоров по украинскому Донбассу. Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе будет проводить консультации с ОБСЕ и странами Нормандского формата в связи с "признанием" Россией так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом сообщила пресс-служба делегации 22 февраля.

"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председательством в ОБСЕ, координатором от ОБСЕ и странами "нормандской четверки" по поводу дальнейшего формата переговорного процесса", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам

Украинская делегация осудила решение российских властей по ОРДЛО. Оно может сигнализировать "о сознательном выходе РФ из Минских договоренностей".

"В течение прошлой недели российская делегация неоднократно целенаправленно уклонялась от участия в консультациях в формате ТКГ, реализуя свой план с помощью эскалации ситуации в сфере безопасности на линии разграничения", - подчеркнули в сообщении.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.