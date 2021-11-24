Украина обменялась разведданными с Великобританией и США

Разведки Украины, Великобритании и США обменялись информацией о скоплении российских войск вокруг Украины.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе рабочей поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области, сообщает Министерство обороны Украины.
"У меня состоялись две важные встречи — с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами — выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", - отметил Резников.
Он сообщил, что получил очень важные сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине с угрозой.
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"Они уже начали очень серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в РФ серьезного должностного лица США", — подчеркнул министр обороны.
Речь идет не об очередных высказываниях обеспокоенности или беспокойства. "Реакции будут значительно жестче — начиная от экономических и политических санкций, а также увеличения помощи Украине техникой и вооружением".
Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года, свидетельствуют данные разведки США, переданные ею европейским союзникам, сообщает американское издание Bloomberg.
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