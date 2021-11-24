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среда, 24 ноября 2021 02:39

Украина обменялась разведданными с Великобританией и США

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Украина обменялась разведданными с Великобританией и США
Министр обороны Украины Резников сообщил об обмене информацией с Британией и США. Фото: dw.com

Разведки Украины, Великобритании и США обменялись информацией о скоплении российских войск вокруг Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе рабочей поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области, сообщает Министерство обороны Украины.

"У меня состоялись две важные встречи — с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами — выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", - отметил Резников.

Он сообщил, что получил очень важные сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине с угрозой.

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"Они уже начали очень серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в РФ серьезного должностного лица США", — подчеркнул министр обороны.

Речь идет не об очередных высказываниях обеспокоенности или беспокойства. "Реакции будут значительно жестче — начиная от экономических и политических санкций, а также увеличения помощи Украине техникой и вооружением".

Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года, свидетельствуют данные разведки США, переданные ею европейским союзникам, сообщает американское издание Bloomberg.

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