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вторник, 23 ноября 2021 00:10

Россия хочет дестабилизировать Украину, НАТО и ЕС - Резников

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Россия хочет дестабилизировать Украину, НАТО и ЕС - Резников
Резников прокомментировал возможность вторжения России в Украину. Фото: Украинская правда

Активность России возле украинской границы направлена на дестабилизацию ситуации внутри Украины, НАТО и ЕС.

В Кремле готовы к вторжению и такая возможность у них есть, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире "Свобода Слова" на ICTV.

"В оценках и в фактаже мы абсолютно совпадаем с Британией и США. Мы более спокойно воспринимаем угрозу вторжения России", - сказал Резников.

Факты увеличения количества российской военной техники возле границы Украины не являются новостью и благодаря СМИ цивилизованный западный мир наконец-то сумел увидеть происходящее. Это усиливает украинские позиции в противостоянии с РФ.

"Только вместе с партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения на вторжение в Кремле не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - отметил он.

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Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года, свидетельствуют данные разведки США, переданные ею европейским союзникам, сообщает американское издание Bloomberg.

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