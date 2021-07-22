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четверг, 22 июля 2021 16:11

Украина не должна воспринимать "договорняки" за своей спиной - Порошенко о Северном потоке-2

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  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украины"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украины"

Пока не завершено строительство Северного потока - 2 - ничего не потеряно. Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной.

Об этом пишет в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он подчеркнул - президент Владимир Зеленский должен ехать в Вашингтон с поддержкой как оппонентов действующей власти, так и гражданского общества, экспертной среды, а также международных друзей Украины.

"Как государственника, как пятого президента Украины, как, впрочем лидера демократической патриотической оппозиции, меня не может не беспокоить так называемая договоренность между США и Германией относительно Северного потока - 2. Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам Северный поток - 2, теперь мы получаем два - прибавилось американо-германское взаимопонимание. Если вспомнить еще и о русском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей. По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на "сделку", предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для Украины", - констатирует пятый президент.

"Это мы все уже проходили и больше не верим. Не буду напоминать о том, что Северный поток - 2 - это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического единства. Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне. Задача Украины, совместно с нашими партнерами в Восточной Европе, прежде всего стран Балтии и Польши, на уровне парламентов, в том числе Конгресса США, четко и твердо об этом напомнить. Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель", - считает Порошенко.

"Последнее дело сегодня Киеву обвинять кого-то из них. То в измене наших интересов. То в сдаче Украины российском агрессору. Все это ровно то, чего хотят в Москве - чтобы мы через этот проклятый Северный поток - 2 все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца", - убежден Порошенко.

"Пока не завершено строительство Северного потока - 2, пока не сертифицирован весь газопровод, пока им не пошел газ - ничего не потеряно. Наши международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной. Которая не согласна на перспективу запуска Северного потока - 2. Которая не поддерживает договоренность между США и Германией. Которая будет требовать прекращения достройки и запуска "трубы Путина" на том этапе, где она сейчас есть или будет в конце августа", - отмечает Петр Порошенко.

"Президенту Зеленскому надо ехать в Вашингтон и жать руку президенту Байдену. Обязательно. Но ехать туда он должен, имея за спиной поддержку

• партнеров, которым не все равно, будет или нет Северный поток 2;
• друзей Украины, которые будут убеждать и Вашингтон, и Берлин своими аргументами против "путинского газопровода";
• гражданского общества и экспертной среды в Украине, которое должно в один голос указывать на ошибочность американо-немецкой договоренности;
• а также поддержку оппонентов действующей власти, которые могут беспощадно критиковать и спорить внутри, но сегодня должны быть объединены общей целью недопущения Северного потока - 2.

"Чем ближе к финишу будет сорвана эта "сделка века", на 99% или 99,9%, тем сильнее будет сигнал российскому агрессору о нашей борьбе, единстве и солидарности, готовности коллективного Запада противодействовать коррупционным действиям Кремля", - отмечает лидер партии "Европейская Солидарность".

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