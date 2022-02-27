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Спецтема: Напад Росії на Україну

Украина не будет договариваться с Кремлем в Беларуси - Никифоров

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Украина не будет договариваться с Кремлем в Беларуси - Никифоров
Украина готова к переговорам в нейтральных городах. Фото: ОП

Украинские власти не будут вести переговоры с Россией в Беларуси.

Об этом сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

"Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сперва сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все, демонстративно ехать в Гомель - лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину", - написал он.

Украина готова к переговорам, но без предварительных условий. Это касается и места проведения. Украинцы не поедут в Беларусь, с территории которой обстреливают наши города.

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"Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало. Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", - добавил Подоляк.

Третий день российского вторжения. Продолжаются бои за Киев. Защищать столицу вызвались 18 тысяч добровольцев, а президент Владимир Зеленский не покидает Киев. И все больше страдает от российской агрессии гражданское население. Страны Запада договорились отключить Россию от системы SWIFT.

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