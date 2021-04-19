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"Украина - на растяжке Минских договоренностей" - что изменит парижский визит Зеленского

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&quot;Украина - на растяжке Минских договоренностей&quot; - что изменит парижский визит Зеленского
Илия Куса объяснил возможна следующая "нормандская встреча". Фото: ХВИЛЯ

Позиция Европы по Украине и России известна и неизменна - нужна деэскалация, возвращаться к переговорному процессу. Тональность переговоров Зеленского с Макрона и Меркель в Париже это подтверждает. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua аналитик-международник Украинского института будущего Илия Куса.

"Но без России ничего решить не смогут. Встреча советников 19 апреля - попытка реанимировать переговорный процесс, который зашел в тупик, и открыть дорогу к саммиту в "нормандском формате". Имею создать повестку дня. Если возвращаться к дипломатии, то одна или все стороны должны пойти на уступки", - говорит Куса.

По его словам Россия ожидает, что Украина должна уступить. Эскалацией вынуждает к этому.

"Если будут уступки, то либо со стороны Украины, или со стороны Украины и России. У нас узкое поле для маневра. От нас требуют принять политические требования -"формулу Штайнмайера ", проведение местных выборов до контроля над границей, оптимизации боевиков как стороны переговоров , автономизации Донбасса и Крыма подачи воды в Крым. О последнем уже говорили со стороны Франции. РФ будет влиять на Францию ​​и Германию, чтобы и дальше склоняли к этому Украину. В зависимости от того, какую модель поведения изберет украинская власть. Если "мир любой ценой" как в прошлом году, то может уступить. Это будет политическое самоубийство. Иначе - дальше тупик и эскалация ".

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Украина - на растяжке в форме Минских договоренностей, которой не могли избавиться за семь лет, считает эксперт.

"За эти годы и не стали солидарными. Есть те, что за" мир любой ценой ", другие говорят возвращать Донбасс военным путем, есть такие, которые предлагают вообще отдать часть Украины. Кремль пользуется расколом в нашем обществе".

"Зрады" на встрече Владимира Зеленского с Эммануэлем Макрона в Париже не произошло. Но даже маленькой победы тоже. Никакой конкретики по "нормандскому формату" не было. По расплывчатыми заявлениями по результатам встречи может крыться отсутствие прикладного результата, сказал политолог Олег Саакян.

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