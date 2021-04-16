Встреча Зеленского с Макрона: чем важна. Фото: instagram / zelenskiy_official

"Зрады" на встрече Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном в Париже не произошло. Но даже маленькой победы тоже. Никакой конкретики по "нормандском формате" не было. Об этом Gazeta.ua говорит в комментарии политолог Олег Саакян.

"Склонение Украины к компромиссам Российской Федерации не произошло. Есть положительная нотка в том, что президенты встречались дольше, чем планировалось. Говорят, это вызвано заинтересованностью течением дискуссии и желанием ее продолжить. То, что наш президент дал развернутое интервью в рамках визита газете Le Figaro является показателем высокой оценки этого визита со стороны французского политического истеблишмента. Озвученные тезисы являются кратковременными указателями внешней политики. Инициирование подписания декларации о евроинтеграции Украины tcnm довольно креативным шагом со стороны Украины. Мы воспользовались военным напряжением и необходимостью поддержки Украины, чтобы от Запада были более конкретные шаги", - рассказывает.

В то же время то, что двусторонняя встреча президентов состоялась в более расширенном формате свидетельствует, что по результатам скорее всего не будет подписано договоров, добавляет эксперт.

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"Нужно следить в ближайшее время будут kb двусторонние встречи визави, членов делегаций и не станет kb перераспределение времени на тет-а-тет встречe президентов отрицательным в реальном продвижении украинского-французских отношений".

По расплывчатыми заявлениями по результатам встречи может крыться отсутствие прикладного результата, считает.

"Встреча советников стран-участников" нормандской четверки" поддерживает вероятность реанимации "нормандского формата". Но пока я не услышал ни одного прорывного тезиса, который бы свидетельствовал, что эта встреча будет не рядовой и сдвинет процесс с мертвой точки. Есть непримиримые позиции России и Украины относительно трактовки Минских договоренностей и то, что Россия слила в публичное пространство документы переговоров с кластерными планами означает низкие шансы на то, что этот подход будет реализован".

У Владимира Зеленского 15 апреля были две части встречи. Сначала с президентом Эммануэлем Макрона, а потом подключилась по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель. Будет заседание советников "Нормандской четверки" 19 апреля. Будут обсуждаться кластеры, сделанные немецким и французским стороной с дополнениями Украины. Также Зеленский предложил Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.