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пятница, 02 июля 2021 20:23

Украина может расширить перечень коренных народов - Портников

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Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Виталий Портников: "Украинское отношение к коренным народам изменилось в 2014 году. До этого Крым был российской автономией". Фото: Радио Свобода

Закон о коренных народах Украины соответствует мировой практике. У нас моральный долг перед крымскими татарами, караимами и крымчаками, чей национальный очаг в Крыму, способствовать сохранению их идентичности, рассказал Gazeta.ua публицист Виталий Портников.

Как повлияет закон на нашу борьбу за Крым?

– Борьба за территориальную целостность Украины будет продолжаться десятилетиями. Даже если представить смену режима в Российской Федерации и желание нового руководства решить территориальные вопросы, то вопрос Крыму будет не только моральным и юридическим, а прежде всего конституционным. Полуостров – это настоящая конституционная ловушка для России, куда ее загнал Владимир Путин.

В течение многих десятилетий в Крыму существовала скорее российская автономия, а не украинская

Почему закон о коренных народах не приняли раньше?

Украинское отношение к проблемам коренных народов изменилось в 2014 году. Украина начала защищать не только свою территориальную целостность, но и право крымских народов на самоопределение.

В течение многих десятилетий в Крыму существовала скорее российская автономия, а не украинская. Власти УССР, а затем и независимой Украины казалось, что такой подход поможет сохранить стабильность в Крыму. Преобразование Крымской области СССР в автономную республику совершили в связи с необходимостью ответить на требования крымскотатарского народа, боровшегося за свое возвращение на историческую родину. Но в результате Крымская АССР стала территориальной, а не национальной.

Сейчас от некоторых российских шовинистов, таких как Сергей Бабурин, звучат предложения превратить Автономную Республику Крым в Таврический край. С российской точки зрения в этом есть логика – если автономный статус Крыма в составе РФ никак не связан с защитой крымских коренных народов, тогда почему он автономная республика? Логично было бы превратить его в край.

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Какие еще шаги навстречу коренным народам должно сделать государство? Чего не хватает?

К проблемам каждого коренного народа надо подходить отдельно. Мы имеем дело с одной относительно многочисленной нацией – крымскими татарами – и небольшими этническими группами по несколько сотен человек – караимами и крымчаками – находящимися на грани исчезновения. На подконтрольных Киеву территориях Украины караимов и крымчаков почти нет. Государство должно разработать комплекс политических и культурных мероприятий, чтобы помочь крымскотатарскому народу сохранить его идентичность. Мог бы помочь диалог с Турцией, которая является колыбелью культуры части крымскотатарского народа, переселившейся туда после завоевания Крыма Российской империей.

Относительно караимов и крымчаков своевременным был бы серьезный диалог с Израилем. Израильский закон о возвращении провозглашает, что представители этнических групп имеют право на гражданство. Крымчаки – одна из групп еврейского народа, практически исчезнувшая. В Израиле прилагают усилия, чтобы сохранить по крайней мере память о наследстве этого народа.

Особая ситуация с караимами. К их наследию проявляют интерес как Израиль, так и Литва. Принимают решения, связанные с сохранением идентичности караимов Тракая – изолированной общины караимского народа, с давних времен живущей на территории Литвы.

В будущем Украина могла бы расширять перечень коренных народов, учитывая, какие еще этнические группы нуждаются в такой защите

При обсуждении закона депутат Анатолий Урбанский призвал включить в перечень коренных народов еще и гагаузов.

В будущем Украина могла бы расширять перечень коренных народов, учитывая, какие еще этнические группы нуждаются в такой защите.

В рамках Молдовы существует национально-территориальное образование Гагаузия. Диалог Украины с Молдовой о том, чтобы украинские гагаузы могли совместно с молдовскими в рамках двустороннего соглашения осуществлять сохранение своего национально-культурного наследия, также был бы актуален.

Россия заявила в ПАСЕ протест в связи с принятием закона. Говорит, что он "нарушает права этнических россиян".

Российские претензии абсурдны. Цель закона очевидна – речь идет о народах, не имеющих государственности и дистанционной защиты своей самобытности. Украинцы имеют такую защиту в рамках государства Украины, русские – в рамках Российской Федерации, венгры – в рамках Венгрии, болгары – в рамках Болгарии, евреи – в рамках Израиля и т. д. Поэтому об украинцах мы говорим как о народе, населяющем Украину, а о других народах, имеющих собственные национальные государства – как о национальных меньшинствах. Это нормальный подход. Вопрос национальных меньшинств должен регулироваться другим, также очень важным для становления украинской государственности законодательством. Россия просто хочет использовать этот закон с пропагандистской целью. Как на это реагировать? Надо разъяснять.

Верховная Рада 1 июля приняла закон "О коренных народах Украины".

Документ определяет, что коренным народом является этническое меньшинство, которое сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет собственного государства за пределами страны.

Коренными народами Украины является крымские татары, караимы и крымчаки.

Закон гарантирует им право развития традиций, создания образовательных учреждений и изучения языков. Защищает от геноцида. Способствует представительству в органах власти.

Самый многочисленный коренной народ – крымские татары. На территории Украины проживает около 300 тысяч человек. Караимов – 1200 человек. Крымчаков – 400. Все три коренных народа преимущественно проживают на территории Крыма. Полуостров является для них исторической родиной.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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Дата
02
июля

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