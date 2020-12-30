Украина может получить от Польши еще 1,5 млн доз антиковидной вакцины

Украина и Польша - стратегические партнеры. Фото: rada.gov.ua

Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от Covid-19. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское расположение, предложив нам определенное количество вакцины.

Речь идет где-то о 1,5 миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей. Кроме того, мы ведем переговоры в рамках соответствующих международных механизмов по обеспечению массовой вакцинации и рассчитываем на получение около 8 миллионов вакцин", - цитирует замминистра "Интерфакс-Украина".

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"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца 1-го полугодия следующего года", - предположил Енин.

Украина получит 1,8 млн доз китайской вакцины против Covid-19 в максимально короткие сроки. За последние сутки в Украине обнаружили 7986 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.