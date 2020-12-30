Украина получит 1,8 млн доз китайской вакцины против Covid-19

Прививки будут бесплатными. Фото: Reuters

Украина получит еще 1,8 млн доз китайской вакцины против Covid-19 в максимально короткие сроки. Об этом в среду сообщил сайт президента.

Речь идет о вакцине производства крупнейшей китайской компании Sinovac Biotech. Закупили по цене 504 грн за дозу.

Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech в количестве 50 млн доз уже приняла в частности Турция.

Украина будет использовать вакцину для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Прививка будет бесплатная.

"Главное, что мы провели активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам крайне необходимо защитить наиболее рискованные социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", - заявил президент Владимир Зеленский.

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Вакцина Sinovac Biotech - CoronaVac - является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре +2...8°С. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, 3-ю фазу клинических испытаний было проведено в Индонезии - 1600 пациентов, эффективность 97%. А также в Турции - 1325 пациентов, эффективность 91%. Завершается 3-я фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021, сообщает сайт президента.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале.

1-ю партию вакцины в количестве 700 тыс. доз поставят в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС.

За последние сутки в Украине обнаружили 7986 новых больных коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.