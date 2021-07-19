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Украина изменит геополитическое направление, если Запад сдружится с РФ - Арестович

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Украина изменит геополитическое направление, если Запад сдружится с РФ - Арестович
Если Запад захочет подружиться с РФ ценою сдачи Украины, то страна развернется на Восток. Фото: pravda.com.ua

Если в Евросоюзе и США будут усиливать влияние российских лоббистов и реализуют политику сдачи украинских интересов, то Украина вынуждена будет переориентировать свои интересы на Восток.

Евросоюз неоднороден в вопросе взаимоотношений с Россией, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

"Германия продолжает лоббировать российский газопровод "Северный поток-2". А в конце июня Франция и Германия инициировали встречу лидеров ЕС с Владимиром Путиным, однако это предложение не поддержал ряд стран".

О вопросе России раскололась политическая элита США.

"И западная элита, военно-политическое руководство раскололось. Потому что даже в Соединенных Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией", - сказал Арестович.

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"Нормализация" отношений западных стран с РФ может оказаться "неприятной для Украины". Следует учитывать противостояние между Россией и США, а также Китаем и США.

"Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетащить Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта. И много сил на Западе считают, что это небольшая цена: пожертвовать украинским интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, гарантии, но поделить сферы влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу", - отметил Арестович.

В ЕС, США и вообще в мире есть часть элит, которая занимает украинскую сторону, в частности, выступая против "Северного потока-2", против навязывания Украине российского варианта выполнения Минских соглашений.

"Есть Великобритания, Турция. Звонок президента был лидеру Китая - это еще одна ось, по которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента", - отметил Арестович.

Если пророссийские настрои в Европе и на Западе будут усиливаться с акцентом на сдачу украинских интересов, то Украине ничего не останется, как пересмотреть свой геополитический вектор.

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украины находится на грани фола. В "развороте на Восток" мы должны выстроить систему отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами", - подчеркнул Арестович.

Украина – это сложный партнер для Китая, так как на европейских рынках может составить конкуренцию. Однако сближение Украины и Китая, о котором говорят на фоне соглашения о кредитах и заявления "слуг народа" о пользе опыта компартии КНР, может стать полезным для США. Украина же должна следить за экономическими ловушками китайских кредитов и позиции КНР по оккупированному Крыму.

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