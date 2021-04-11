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воскресенье, 11 апреля 2021 01:25

Украина и Турция имеют общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

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Украина и Турция имеют общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский основательно обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.

"Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают - как в отношении самих угроз, так и о путях надлежащего реагирования на эти угрозы", - отметил Владимир Зеленский в совместной с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для СМИ после Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.

Владимир Зеленский отметил, что для Украины очень важна поддержка Турции в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Я был счастлив услышать от господина Президента слова о продолжении такой поддержки и неизменности позиции Турции в будущем", - сказал он.

10 апреля Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, главы государств подписали совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

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