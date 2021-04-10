Встреча Зеленского с Эрдоганом: о чем говорили

В итоге главы государств подписали совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Фото: Reuters

10 апреля Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В итоге главы государств подписали совместную декларацию Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Лидеры решили активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

Стороны будут продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупацию Крыма и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях.

Договорились главы государств и усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате временной оккупации. Кроме того, главы государств намерены ускорить завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле, а также принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций.

Во время этой же встречи Эрдоган заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем. Он выразил готовность оказывать любую поддержку по этому вопросу.