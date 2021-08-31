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вторник, 31 августа 2021 23:51

Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве

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Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве
Украина и США подписали соглашение в сфере обороны. Фото: @ZelenskyyUa

Министр обороны Украины Андрей Таран и его американский коллега Ллойд Остин подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

США пообещали помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений. Киев взамен продолжит реформы в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, информирует Минобороны Украины.

Страны будут сотрудничать: в Черноморском регионе для обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам; в сфере кибербезопасности; предусмотрено также тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ для поддержки военного планирования и оборонительных операций.

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Президент Владимир Зеленский назвал соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", - отметил Зеленский.

Украинская компания Энергоатом и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве атомных энергоблоков в Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США.

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