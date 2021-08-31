Украина и США подписали соглашение о строительстве блоков АЭС

"Энергоатом" и американская компания договорились вместе строить энергоблок Хмельницкой АЭС. Фото: 5.ua

Украинская компания Энергоатом и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве атомных энергоблоков в Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США.

"Поздравляю подписания меморандума между НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекту, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекту - до 30 млрд долларов", - отметил глава государства.

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Кроме этого, Украина и США также договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата. Соответствующее заявление подписали министры энергетики Украины и США.

Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в 1985 году, а №4 - через год. Строительство приостановили в 1990 году. На тот момент третий энергоблок был готов на 75%, а четвертый - на 28%.

31 августа начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. 1 сентября он встретится с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства, а также подпишут документы в сфере обороны.