Украина и Канада создали рабочую группу для упрощения визового режима

С украинской стороны письмо о намерениях по сотрудничеству с Канадой подписали Кулеба и Аваков. Фото: mfa.gov.ua

Украина и Канада договорились о создании рабочей группы, которая будет работать над упрощением визового режима между странами.

Об этом сообщает пресс служба Министерства иностранных дел Украины.

"Группа будет работать над вопросами в сфере миграции и мобильности и станет новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду", - говорится в сообщении.

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Создание рабочей группы по вопросам мобильности прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Поздравляю создания украинского-канадской рабочей группы по вопросам мобильности. Это будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощения режима поездок украинский в Канаду", - отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации. Проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс поступил в парламент 27 января.