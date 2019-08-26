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понедельник, 26 августа 2019 15:39

Украина и еще 14 государств не признают президентские выборы в Абхазии

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Украина и еще 14 государств не признают президентские выборы в Абхазии

15 государств обнародовали заявление, согласно которому они не признают выборы президента Республики Абхазия, которые состоялись 25 августа. Среди них и Украина. Документ есть в распоряжении "Европейской правды".

"Также мы не признаем легитимности или результатов так называемых "парламентских выборов", которые состоялись в регионе Южная Осетия / Цхинвали Грузии 9 июня 2019", - подчеркнули подписанты.

Страны подтвердили "полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ".

"Мы в очередной раз призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках Соглашения о прекращении огня 2008 года, включая вывод своих сил на доконфликтные позиции и предоставление свободного доступа гуманитарной помощи в эти регионы, а также отмене своего признания грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии как независимых государств".

Заявление подписали Болгария, Чехия, Канада, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США.

Республика Абзахия была провозглашена в 1994 году при поддержке России. Этому предшествовал военный конфликт. Грузия считает территорию республики своей. Государство признали только 5 членов ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

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Дата
26
августа

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