В оккупированной Абхазии начались выборы президента

В МИД Украины выборы не признают. Фото: "Спутник"

В оккупированной Россией Абхазии начались выборы местного президента.

В регионе открылись 115 избирательных участков, сообщает "Кавказ.Реалии".

Участки также открылись в Москве и Черкесске.

Кроме настоящего лидера самопровозглашенной республики Рауля Хаджимбы баллотируются еще восемь кандидатов.

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"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия", - сообщили в МИД Украины.

25 августа состоятся "выборы президента" Абхазии (регион Грузии; самопровозглашенная при военной поддержке Москвы республика, которую признают только РФ, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. - ГПУ). Кремлю нужен свой победитель - чекист с опытом Рауль Хаджимба.