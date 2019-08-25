В оккупированной Абхазии начались выборы президента

В оккупированной Россией Абхазии начались выборы местного президента.
В регионе открылись 115 избирательных участков, сообщает "Кавказ.Реалии".
Участки также открылись в Москве и Черкесске.
Кроме настоящего лидера самопровозглашенной республики Рауля Хаджимбы баллотируются еще восемь кандидатов.
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"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия", - сообщили в МИД Украины.
25 августа состоятся "выборы президента" Абхазии (регион Грузии; самопровозглашенная при военной поддержке Москвы республика, которую признают только РФ, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. - ГПУ). Кремлю нужен свой победитель - чекист с опытом Рауль Хаджимба.
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